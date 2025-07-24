В России создали комплекс для прогноза зон затопления

Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» создали комплекс для прогноза зон затопления в Петербурге при повышении уровня воды в Финском заливе. Об этом «Газете.Ru» рассказали в «ЛЭТИ».

«Мы разработали программу, которая помогает прогнозировать зоны затопления при нагонных явлениях (сильные подъемы уровня воды, вызванные штормами и ветрами. Они могут привести к затоплению прибрежных территорий) в акватории Финского залива в районе Петербурга. Своевременное прогнозирование таких ситуаций крайне важно для предотвращения бедствий. Наша разработка предназначена для оперативного реагирования служб МЧС», — рассказал доцент кафедры алгоритмической математики (АМ) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Дмитрий Павлов.

Созданный программный компонент — это сложная модель, которая рассчитывает зоны затопления в Финском заливе при различных уровнях воды у Горного института (от 140 до 421 см выше ординара — точке отсчета среднего многолетнего уровня воды). Он использует данные лазерной съемки городского рельефа, преобразует их в цифровую модель и строит карту возможных зон затопления. Это позволяет оперативно отображать потенциальные угрозы на картах и быстро принимать управленческие решения.

Созданное решение внедрено в цифровую систему обеспечения безопасности Санкт-Петербурга «Безопасный город» (совокупность различных информационных систем и средств автоматизации, которые обеспечивают безопасность в Петербурге (система видеонаблюдения, мониторинг социальных объектов, система 112, оповещение населения и прочее)), основными пользователями которой являются сотрудники МЧС.

«Внедрение нашей системы значительно повышает эффективность работы спасателей, позволяя им заранее видеть возможные зоны затопления и принимать меры по предупреждению населения. Такой подход — важный шаг к созданию более безопасного города в условиях изменения климата и усиления природных катаклизмов», — отметил Павлов.

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