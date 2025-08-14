Коллекторы по ошибке позвонили россиянину 506 раз за два дня

Житель Свердловской области получил более 500 звонков от коллекторов за два дня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по региону (Главное управление Федеральной службы судебных приставов).

Мужчина двое суток получал звонки от сотрудников одной микрокредитной организации с требованием вернуть долг, которого у него нет. В конце концов он и его жена обратились в ведомство с жалобой.

Оказалось, что женщина действительно брала займ в этой компании, но мужчина никакого договора не подписывал и не давал согласия на общение. Тем не менее, на его телефон постоянно звонили, а его супруге в то же время приходили в основном СМС-сообщения, например: «Ну как у мужа дела? Ты, наверное, надеешься, что он тебе поможет?»

Представитель компании отказывался назвать наименование организации и вместо этого «придумывал ребусы», чтобы женщина сама догадалась, кто звонит.

Сотрудники ГУФССП провели проверку и установили, что ООО МК «Диджитал Мани» нарушает закон. В итоге фирму привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности) и оштрафовали на 50 тыс. рублей.

