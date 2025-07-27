В Екатеринбурге устроили пожар в подъезде пятиэтажки, чтобы напугать братьев-должников

Неизвестные устроили пожар в жилом доме из-за братьев-должников, пострадал один человек. Об этом сообщает E1.RU

В ночь на 18 июля огонь вспыхнул в подъезде дома на Заводской, 34, около квартиры, где зарегистрированы братья Зариповы. Злоумышленники подожгли покрышки, которые сильно дымили и осложнили эвакуацию соседей. Один из жильцов, который случайно вернулся домой в это время, спугнул поджигателей, но сам пострадал. Он вдохнул дым, упал в обморок и был госпитализирован.

Известно, что за два дня до пожара на стене подъезда появилась надпись с предупреждением: «Зарипову привет от Савельева». По словам местных, это могло быть послание коллекторов. Как отмечается, в базе судебных приставов на братьях числятся долги в размере 140 тыс. рублей. Однако родственники давно не живут в этой квартире, и помещение сдается.

Полиция и пожарные проводят проверку. Местные опасаются обострения ситуации и просят помощи в поиске братьев Зариповых для прояснения ситуации.

Ранее в Красноярском крае мальчик получил ожоги во время пожара, устроенного его матерью.