Мужчина отказался от эвтаназии после 150 прощальных ужинов с незнакомцами

Художник из Ганы полгода ужинал с незнакомцами и отказался от эвтаназии

Страдающий биполярным расстройством художник провел 150 прощальных ужинов с незнакомцами и передумал проходить процедуру эвтаназии. Его историю рассказал The New York Times.

В декабре прошлого года 28-летний художник из Ганы Джозеф Авуа-Дарко опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) эмоциональное видео, в котором рассказал о своем решении прекратить страдания с помощью эвтаназии и объявил, что отправляется в Нидерланды для легального прекращения жизни.

Спустя три дня Авуа-Дарко запустил проект «The Last Supper Project» («Последний ужин»), пригласив всех желающих провести с ним прощальный ужин и разделить трапезу. В течение полугода он посетил более 150 ужинов в различных странах Европы, находя смысл и поддержку в общении с новыми людьми.

На последнем ужине мужчина встретил свою любовь, а в конце июля сделал предложение. По словам Авуа-Дарко, эта встреча изменила его взгляд на жизнь и заставила окончательно отказаться от идеи эвтаназии.

«Я встретил человека, который сделал идею остаться более приемлемой, чем идею уйти», — признался художник.

