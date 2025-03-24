Ветеринар хотел провести эвтаназию собаки, но сам случайно проглотил нужное вещество

В Швеции ветеринар хотел провести эвтаназию собаки, но случайно впрыснул вещество и себе в рот, пишет местный портал Aftonbladet.

Во время стандартной процедуры усыпления агрессивной собаки шведский ветеринар случайно проглотил вещество, используемое в процессе. Инцидент произошел в Кристианстаде, когда специалист пытался дать собаке фрикадельки, в которых было добавлено нужное средство.

Первые четыре фрикадельки животное приняло без проблем, но при попытке скормить пятую произошел опасный инцидент — жидкость из начинки брызнула в лицо и рот врачу. Вскоре у ветеринара начались головокружение и тошнота, потребовавшие срочной госпитализации.

После оказания медицинской помощи пострадавший смог вернуться домой. Случай зарегистрирован как производственная травма. Как сообщает местное радио, собака в итоге была усыплена, но инцидент поднял вопросы о безопасности подобных процедур.

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