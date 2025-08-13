На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Сахалине подростка унесло в море на надувном матрасе

На Сахалине спасли подростка, унесенного в море на надувном матрасе
Shutterstock/FOTODOM

На Сахалине сотрудники МЧС спасли несовершеннолетнего, которого унесло в открытое море в районе Корсаково. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 13 августа, группа подростков отдыхала на берегу, один из них решил поплавать на надувном матрасе. В какой-то момент подростка стало все дальше уносить от берега. Очевидцы обратились в экстренные службы.

Поблизости находился инспектор ГИМС Роман Козиков. На катере он подплыл к подростку и доставил его на берег. Медицинская помощь мальчику не потребовалась.

До этого в Башкирии женщину с тремя детьми унесло на сапборде. Инцидент произошел на озере Талкас, спасатели в ходе рейда обнаружили далеко от берега сапборд с тремя детьми и женщиной. Любители водных прогулок были унесены далеко от берега. Не справившись с сильным течением, отдыхающие стали звать на помощь. Спасатели немедленно подплыли к сапборду и эвакуировали всех на берег.

Ранее в Сочи двух девушек унесло в открытое море на сапбордах.

