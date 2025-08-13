На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

У берегов Ибицы загорелась и затонула роскошная яхта

Metro: недалеко от Ибицы вспыхнула и затонула 28-метровая яхта Da Vinci
true
true
true

В Средиземном море недалеко от испанского острова Ибица вспыхнула и затонула яхта Da Vinci. На борту находились четыре пассажира, два члена экипажа и капитан, пишет Metro.

На кадрах, представленных экстренными службами Испании, видно, как пламя охватывает роскошное 28-метровое судно, а в небо поднимаются клубы дыма.

Людей эвакуировали, в результате происшествия никто не пострадал. Власти следят за ликвидацией последствий случившегося. Других подробностей не приводится.

13 апреля сообщалось, что в районе итальянского острова Лампедуза потерпело крушение судно с мигрантами. По данным Radio Radicale, в результате происшествия спасти не удалось около 20 человек, еще 27 считаются пропавшими без вести. На месте продолжаются поисково-спасательные операции. Официальных заявлений и подробностей пока нет.

До этого во Вьетнаме перевернулся туристический катер, в результате чего не выжил 41 человек. Инцидент произошел в провинции Куанг Нин неподалеку от острова Ти Топ.

Ранее появились кадры с прыгающими в воду с горящего парома в Индонезии пассажирами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами