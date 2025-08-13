У берегов Ибицы загорелась и затонула роскошная яхта

Metro: недалеко от Ибицы вспыхнула и затонула 28-метровая яхта Da Vinci

В Средиземном море недалеко от испанского острова Ибица вспыхнула и затонула яхта Da Vinci. На борту находились четыре пассажира, два члена экипажа и капитан, пишет Metro.

На кадрах, представленных экстренными службами Испании, видно, как пламя охватывает роскошное 28-метровое судно, а в небо поднимаются клубы дыма.

Людей эвакуировали, в результате происшествия никто не пострадал. Власти следят за ликвидацией последствий случившегося. Других подробностей не приводится.

13 апреля сообщалось, что в районе итальянского острова Лампедуза потерпело крушение судно с мигрантами. По данным Radio Radicale, в результате происшествия спасти не удалось около 20 человек, еще 27 считаются пропавшими без вести. На месте продолжаются поисково-спасательные операции. Официальных заявлений и подробностей пока нет.

До этого во Вьетнаме перевернулся туристический катер, в результате чего не выжил 41 человек. Инцидент произошел в провинции Куанг Нин неподалеку от острова Ти Топ.

Ранее появились кадры с прыгающими в воду с горящего парома в Индонезии пассажирами.