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Стали известны подробности крушения туристического катера во Вьетнаме

VietNamNews: при опрокидывании катера во Вьетнаме не выжил 41 человек
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При опрокидывании катера во Вьетнаме не смогли спасли 41 человека. Об этом пишет VietNamNews.

Личности 37 человек уже установлены, еще четырех до сих пор опознают. На месте происшествия продолжаются поисковые работы, чтобы гарантировать, что никто из пострадавших не будет оставлен без помощи.

Инцидент произошел в провинции Куанг Нин неподалеку от острова Ти Топ. Из 47 пассажиров и пяти членов экипажа пока спасены только 10.

Семьи, потерявшие близких на катере, получат компенсацию в размере $955. Раненые получат по $340. Дополнительно к этим суммам, которые предоставят региональные власти, пострадавшим будут направлены выплаты от комитета национального фронта Куанг Нин.

После опрокидывания лодки правительство постановило предпринять проверки и меры по обеспечению судоходства в провинции.

До этого сообщалось, что россиян на борту затонувшего во Вьетнаме круизного лайнера не было.

Ранее стало известно, что Россия хочет ввести групповой безвизовый туробмен с Вьетнамом.

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