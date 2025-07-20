Появились кадры с прыгающими в воду с горящего парома в Индонезии пассажирами

На видео попал момент с прыгающими с горящего парома в Индонезии людьми

Очевидец снял на видео, как пассажиры прыгают с горящего у берегов Индонезии пассажирского парома KM Barcelona VA. Кадры опубликовало издание The Sun.

На видео попал охваченный пламенем паром, с которого в небо поднимаются густые клубы черного дыма. Пассажиры в оранжевых спасательных жилетах прыгают с борта судна прямо в воду.

Инцидент произошел вблизи острова Талисей, примерно в 60 км от города Манадо. На борту KM Barcelona VA находились 280 человек.

По данным издания, после того, как с нижних палуб стал валить густой черный дым, на пароме началась паника. В социальных сетях очевидцы выложили кадры, на которых люди кричат и просят о помощи. Кроме того, распространяется видео, на котором сотрудники помогают пассажирам застегивать спасательные жилеты перед тем, как выпрыгнуть с переполненного парома.

Накануне во Вьетнаме перевернулся туристический катер, в результате чего утонул 41 человек. Инцидент произошел в провинции Куанг Нин неподалеку от острова Ти Топ. Семьи, потерявшие близких на катере, получат компенсацию в размере $955. Раненые получат по $340. Из 47 пассажиров и пяти членов экипажа пока спасены только 10. На месте происшествия продолжаются поисковые работы.

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