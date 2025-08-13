Школьница из Бангладеш сбежала из дома и попала в сексуальное рабство в Индии

В Индии 12-летняя девочка из Бангладеш была спасена из сети сексуального рабства после того, как за три месяца стала жертвой более чем 200 мужчин, пишет Daily Mail.

Как рассказала сама девочка, она провалила экзамен в школе и, боясь жестокого наказания со стороны родителей, сбежала из дома. По данным полиции, ей помогла знакомая женщина, которая тайно переправила ее через границу и продала в секс-индустрию. Девочку доставили в город Надиад в штате Гуджарат, где она подвергалась систематическому сексуальному насилию.

Спасательная операция прошла в рамках совместных усилий подразделения по борьбе с торговлей людьми полиции Мира-Бхаяндар Васаи-Вирар, а также неправительственных организаций Exodus Road India Foundation и Harmony Foundation. В ходе операции были арестованы десять человек, связанных с преступной сетью.

Комиссар полиции Никет Каушик сообщил, что расследование продолжается, и правоохранительные органы используют все доступные ресурсы для раскрытия всей сети торговли людьми и предотвращения подобных преступлений в будущем.

Спасенная девочка сейчас находится под защитой социальных служб и получает психологическую помощь. Её репатриация в Бангладеш находится на рассмотрении.

Ранее в Индии 13-летнюю девочку заставили выйти замуж за 40-летнего мужчину.