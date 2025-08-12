На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Житель Нижнекамска отдал мошенникам 4,8 млн рублей за «замену» счетчика

В Татарстане пенсионер лишился 4,8 млн рублей из-за мошенников
Shutterstock

Житель Нижнекамска поверил в легенду мошенников о необходимости замены счетчиков, оформил несколько кредитов и остался без денег. Об этом сообщает УМВД Татарстана.

Неизвестные связались с 63-летним пенсионером под видом сотрудников энергосбытовой компании и сообщили, что у него истек срок использования водосчетчиков. Мужчина согласился на замену, ему назвали день, когда придет мастер. Для подтверждения заявки злоумышленники попросили у него код из СМС-сообщения.

«Спустя некоторое время пенсионеру поступил повторный звонок якобы от сотрудника Роскомнадзора. Звонивший сообщил заявителю, что он только что общался с мошенниками, его аккаунт на Госуслугах взломан и аферисты успели оформить на его имя кредит, а кроме того они еще и пытаются завладеть его сбережениями», — сообщили в МВД.

Находясь под влиянием аферистов, потерпевший оформил в банках несколько кредитов, взял в долг у знакомых и перевел все деньги на указанные преступниками счета. Общий ущерб составил 4,8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ульяновской области бизнес-вумен лишилась 15 млн рублей, пытаясь заменить домофон.

