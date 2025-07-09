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Атакованный у берегов Йемена греческий сухогруз затонул

Reuters: атакованный хуситами сухогруз, на борту которого был россиянин, затонул
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Mohammed Mohammed/Global Look Press

Греческое торговое судно Eternity C, атакованное у берегов йеменского порта Ходейда, затонуло. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что ведутся работы по спасению находившихся на корабле людей. По словам источников, минимум пять человек были спасены.

Накануне греческое издание ЕРТ News сообщило, что гражданин России и еще один человек пострадали в результате атаки хуситов на греческое торговое судно Eternity C в Красном море, которое шло под флагом Либерии. Россиянину ампутировали конечность.

7 июля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что армия обороны страны начала новую военную операцию против «Ансар Аллах». По его словам, в рамках операции «Черный флаг» были нанесены мощные удары по портам Ходейда, Ас-Салиф и Рас-Иса, по электростанции Рас-Катиб и судну Galaxy Leader, которое было захвачено хуситами около двух лет назад и сейчас используется для террористической деятельности в Красном море.

Ранее йеменские хуситы заявили, что атаковали в Красном море сухогруз Magic Seas.

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