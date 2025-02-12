Мужчина потерял $4000 из-за мошенничества с дипфейком Илона Маска

Британец потерял $4000 из-за мошенничества с дипфейком миллиардера Илона Маска, пишет Metro.

61-летний Джон Кэрнс из Хаддерсфилда стал жертвой аферы с использованием дипфейка Илона Маска, потеряв $4000. Мошенники создали убедительное видео, в котором Маск якобы рекламировал новую торговую платформу с искусственным интеллектом, предлагая вложить всего $300 для получения прибыли.

Джон, который ранее получил деньги от продажи дома своего отца, решил попробовать. После просмотра рекламы в соцсетях он связался с «менеджером по работе с клиентами», который убедил его установить приложение, предоставляющее удаленный доступ к его компьютеру.

«Мне показали, как я зарабатываю прибыль, и это выглядело убедительно», — рассказал Джон.

После первых успешных операций он вложил еще $1800, а затем еще $1900, увидев, как его «прибыль» растет. Однако, когда британец попытался вывести деньги, менеджер стал настойчиво уговаривать его вложить больше, предлагая инвестировать в золото и акции крупных компаний.

Сомнения у Джона возникли после разговора с дочерью, которая обнаружила негативные отзывы о компании.

«Я понял, что меня обманули, но было уже поздно», — сказал Кэрнс.

Теперь Джон обратился за помощью в Национальную горячую линию по борьбе с мошенничеством, чтобы попытаться вернуть свои деньги, и призывает людей быть осторожными.

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