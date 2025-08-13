Облили фекалиями: неизвестные осквернили камень под памятник силовикам

В Сургуте неизвестные осквернили место, где будет организован сквер и памятник в честь силовиков, пожертвовавших своей жизнью во время службы. Об этом сообщает издание »ХМАО — ЮГРА онлайн» со ссылкой на местных жительниц.

По словам женщины, она прогуливалась ночью по городу, когда стала свидетельницей странной сцены на перекрестке Взлетной и Университетской улиц, где планируется организовать сквер. Собеседница издания поделилась, что кто-то перемазал место памятника веществом, похожим на фекалии, разбросал тряпки, положил на камень маску для сварки и галстук, а также оставил рядом кастрюлю с непонятным содержимым.

В пресс-службе регионального следственного управления СК РФ заявили, что начали проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей «Вандализм» УК РФ.

По предварительной информации, памятный камень осквернил местный житель.

