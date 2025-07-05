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Полиция ищет вандалов, испортивших военный мемориал в Карелии

В Карелии хулиганы разгромили выставку с портретами ветеранов ВОВ
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Олонецкий национальный музей/VK

Неизвестные повредили мемориальную экспозицию под открытым небом в Олонецком национальном музее в Карелии. Видео с хулиганами опубликовала пресс-служба музея.

Выставка «Война каждому определила свой путь...», посвященная участникам Великой Отечественной войны, оказалась частично разрушена: испорчены архивные фотографии и информационные стенды с биографиями ветеранов.

Сотрудники музея увидели последствия вандализма утром и уже подали заявление в полицию. На странице учреждения в соцсетях опубликован призыв к очевидцам: просят сообщить любую информацию о хулиганах или опознать их по записям с камер наблюдения.

Тем не менее музей продолжает работу в обычном режиме. Поврежденные экспонаты планируют восстановить в ближайшее время.

Недавно сообщалось, что в Ростовской области полиция ищет вандалов, разрушивших памятник ветерану Великой Отечественной войны на кладбище в Морозовском районе. По информации ведомства, злоумышленники украли οгpaдκу, a затем специально повредили сам пaмятниκ.

Ранее в Ессентуках частично разрушили древний курган.

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