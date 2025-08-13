В МИД заявили о покровительстве Киева хакерам и мошенникам

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев заявил, что украинские власти оказывают покровительство тысячам хакеров и онлайн-мошенников, а западные государства предпочитают это замалчивать. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, число случаев незаконного использования информационно-коммуникационных технологий растет ежегодно, при этом угроза носит трансграничный характер. Фадеев отметил, что от действий этих преступных структур страдают не только Россия и ее граждане, но и сами западные страны.

Он также подчеркнул, что подобная ситуация стала результатом политики западных государств, которые на протяжении последних лет способствовали превращению Украины в центр киберпреступности.

В отчете о хрониках целевых кибератак экспертов центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар» сообщали, что в первой половине 2025 года шпионаж и финансовая выгода стали главными целями профессиональных хакеров почти в 90% атак, в то время как доля хактивизма постепенно снижается, но все еще представляет серьезную опасность.

Ранее Россию обвинили в причастности к взлому судебных баз данных США.