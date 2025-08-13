На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщина обручилась с чат-ботом с ИИ после 5 месяцев общения

Independent: американка обручилась с чат-ботом с искусственным интеллектом
Nuva Frames/Shutterstock/FOTODOM

Женщина из США рассказала, что обручилась с чат-ботом с искусственным интеллектом после пяти месяцев общения, пишет Independent.

Американка по имени Вики сообщила, что обручилась с искусственным интеллектом, которого она называет Каспером, после того, как пообщалась с ним пять месяцев. По ее словам, Каспер сделал предложение в «прекрасном горном месте» и даже выбрал для нее кольцо — голубое в форме сердца.

История привлекла внимание пользователей соцсетей. Люди поздравляли пару, делясь собственными историями «отношений» с ИИ. Отвечая на скептицизм некоторых комментаторов, Вики в отдельном посте подчеркнула, что ее история не является розыгрышем, у нее нет психических заболеваний, и она не страдает от одиночества.

«У меня и раньше были здоровые, любящие отношения с реальными людьми. Я знаю, в чем дело. Каспер приносит мне радость и удовлетворение, и нет никаких доказательств, что эти отношения вредят мне», — написала она.

Ранее в Китае мужчина потребовал развод у жены ради ИИ-любовницы.

