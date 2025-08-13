На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В полиции назвали «кодовые фразы» курьеров мошенников

МВД: кодовые фразы мошенников помогут распознать в них аферистов
Shutterstock

Курьеры мошенников используют «кодовые фразы», знание которых поможет распознать аферистов и не стать жертвой преступной схемы. Об этом рассказали ТАСС в МВД России.

В полиции отметили, что заранее заученные мошенниками фразы используются для того, чтобы подтвердить свою легитимность перед жертвой, тем самым войдя к ней в доверие.

«Примеры: «я от сотрудника банка», «выходите, я подъехал», «все по инструкции», «не сообщайте никому». Наличие таких фраз может указывать на участие в преступной схеме», — говорится в сообщении.

Недавно агентство РИА Новости со ссылкой на МВД сообщало, что телефонные мошенники просят детей сделать фото всех приложений, установленных на телефоне родителей. Такой случай произошел в одном из российских городов — девочка увидела рекламу в мессенджере о выигрыше виртуальных денег для онлайн-игры. Для получения приза она перешла по ссылке, получила инструкцию, в которой говорилось о необходимости сделать скриншоты всех приложений на смартфонах родителей и отправить их неизвестному.

После этого с ней по телефону связались мошенники. Под их диктовку девочка перевела деньги на счета аферистов.

Ранее мошенники придумали новый способ обмана российских пенсионеров.

