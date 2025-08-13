На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дачникам объяснили, как защитить урожай от фитофторы

Агроном Викулов: дачникам важно защищать урожай от фитофторы
Freepik.com

Дачникам следует беречь растения на участке от попадания влаги и регулярно удалять нижние листья, чтобы избежать появления фитофторы --грибкового заболевания, которое распространяется на фоне перепада между дневными и ночными температурами, частых осадков и тумана. Об этом «Москве 24» рассказал агроном Владимир Викулов.

От него страдают все пасленовые: томаты, картофель, перцы, баклажаны. Чтобы спасти овощи, эксперт посоветовал сажать их в теплице и закрывать в ней двери на ночь и в дождливые дни. Помимо этого, важно аккуратно поливать растения под корень или организовать капельный либо подпочвенный полив.

«Также нужно своевременно удалять нижние листья, например, у томата, чтобы не было застоя влаги и плоды хорошо освещались солнцем», — добавил Викулов.

Если на овощах появились темные пятнышки фитофторы, он посоветовал снять все развившиеся плоды и разложить их дома, например, на подоконнике, чтобы они там дозрели.

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова до этого говорила, что в августе дачники могут посадить на участке многолетние цветы, в том числе пионы, дельфиниумы, дицентру, нивяник, чтобы они успели укорениться до холодов.

Ранее российским дачникам рассказали о новых запретах.

