Врач перечислила продукты, провоцирующие изжогу

Изжога — состояние, при котором кислота из желудка забрасывается в пищевод, провоцируя жгучее ощущение за грудиной. Нередко причиной изжоги становится употребление определенных продуктов, рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Валерия Антюфеева.

По словам специалиста, эпизодическая изжога обычно не опасна. Но если она возникает часто, это может указывать на гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ). Одной из причин может быть ослабление нижнего пищеводного сфинктера (НПС), из-за чего кислота часто и надолго попадает в пищевод, вызывая воспаление и повреждение слизистой, включая эрозии.

Длительное раздражение может привести к пищеводу Барретта — опасному состоянию, при котором симптомы изжоги могут ослабнуть или исчезнуть, так как нервные окончания повреждаются постоянным воздействием кислоты. Однако, как подчеркивает врач, исчезновение жжения не означает выздоровление — ткани продолжают повреждаться, вместе с чем возрастает риск развития рака пищевода.

На кислотность и работу НПС влияет характер питания, поэтому важно избегать продуктов, усиливающих газообразование и провоцирующих изжогу. Среди частых «триггеров»: жирные сорта мяса и птицы (свинина, гусь, утка, баранина), сало, маргарин, сливки, жирная рыба, острые соусы, лук, чеснок, перец, томаты и томатный сок, мучное (макароны, сдоба, булочки, торты), шоколад, кофе, крепкий чай, газированные и минеральные воды, цитрусовые и кислые соки, а также алкоголь.

Лечение изжоги включает корректировку образа жизни и подбор препаратов врачом. Для профилактики гастроэнтеролог рекомендует: отказаться от курения; уменьшить объем порций и не есть на ночь; не ложиться минимум 1,5 часа после еды; при лишнем весе — снизить массу тела; приподнять изголовье кровати на 15 см; избегать тесной одежды и тугих ремней.

«Помните, что игнорировать изжогу нельзя, так как это может привести к серьезными проблемам со здоровьем. Длительное воздействие кислоты разрушает слизистую пищевода, увеличивая риск кровотечений, стриктур (сужений), хронического воспаления и предраковых состояний и рака пищевода. Поэтому своевременная диагностика и лечение изжоги — не вопрос комфорта, а необходимость для сохранения здоровья», — резюмировала Антюфеева.

