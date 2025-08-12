Пьяный россиянин за ночь угнал два автомобиля, попал в ДТП, совершил кражу и грабеж

В Новосибирске мужчина за ночь угнал две машины и попал в ДТП

В Новосибирской области огласили приговор местному жителю, который за одну ночь совершил несколько угонов, грабеж и кражу. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным следствия, пьяный обвиняемый в декабре 2024 года ехал в такси. Он решил завладеть автомобилем, ударил водителя и поехал кататься по ночному городу. Злоумышленник не справился с управлением, авто перевернулось. Украв из сумки шофера 3 тысячи рублей, угонщик скрылся.

«После этого подсудимый остановил второй автомобиль, попросив водителя довезти его. Находясь в салоне, он схватил руку водителя и требовал ключи от автомобиля. Однако водитель и пассажир оказали активное сопротивление и помешали осуществлению преступного умысла подсудимого», — сообщили в прокуратуре.

Увидев еще один автомобиль, угонщик запрыгнул в него на ходу и потребовал у сидевшей за рулем женщины деньги. Женщина снизила скорость и выпрыгнула из машины. Добычей преступника стали 18 тысяч рублей, на угнанном авто он уехал в город Тогучин, где в дальнейшем был задержан. В отношении обвиняемого было возбуждено несколько уголовных дел за угоны, кражу и грабеж. Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет и восьми месяцев с отбыванием в колонии особого режима.

