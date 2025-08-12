На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пьяный россиянин за ночь угнал два автомобиля, попал в ДТП, совершил кражу и грабеж

В Новосибирске мужчина за ночь угнал две машины и попал в ДТП
true
true
true
close
Telegram-канал Прокуратура Новосибирской области

В Новосибирской области огласили приговор местному жителю, который за одну ночь совершил несколько угонов, грабеж и кражу. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным следствия, пьяный обвиняемый в декабре 2024 года ехал в такси. Он решил завладеть автомобилем, ударил водителя и поехал кататься по ночному городу. Злоумышленник не справился с управлением, авто перевернулось. Украв из сумки шофера 3 тысячи рублей, угонщик скрылся.

«После этого подсудимый остановил второй автомобиль, попросив водителя довезти его. Находясь в салоне, он схватил руку водителя и требовал ключи от автомобиля. Однако водитель и пассажир оказали активное сопротивление и помешали осуществлению преступного умысла подсудимого», — сообщили в прокуратуре.

Увидев еще один автомобиль, угонщик запрыгнул в него на ходу и потребовал у сидевшей за рулем женщины деньги. Женщина снизила скорость и выпрыгнула из машины. Добычей преступника стали 18 тысяч рублей, на угнанном авто он уехал в город Тогучин, где в дальнейшем был задержан. В отношении обвиняемого было возбуждено несколько уголовных дел за угоны, кражу и грабеж. Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет и восьми месяцев с отбыванием в колонии особого режима.

Ранее нижегородец угнал скорую, чтобы впечатлить возлюбленную.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами