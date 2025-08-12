На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин парился в бане и случайно окатил себя кипятком, перепутав ведра

В Екатеринбурге врачи спасли мужчину, обварившегося кипятком в бане
close
Depositphotos

Медики ожогового центра Городской клинической больницы Екатеринбурга спасли мужчину с ожогами 30% поверхности тела. Об этом сообщает минздрав Свердловской области.

51-летний любитель бани окатил себя кипятком, перепутав его с ведром холодной воды в бане. В больницу он был доставлен в тяжелом состоянии с шоком и развивающейся ожоговой болезнью. Медики диагностировали у него ожоги 30% поверхности тела.

«Врачи провели полную хирургическую обработку ран, после чего пациента перевели в отделение анестезиологии-реанимации № 5 и поместили на ожоговую кровать «Сатурн», которая круглосуточно поддерживает пациентов с обширными ожогами на «воздушной подушке», — сообщили в минздраве.

Спустя 12 дней после поступления в медицинское учреждение мужчине удалили нежизнеспособные ткани, спустя еще две недели пациент был выписан на амбулаторное лечение.

Ранее в Кузбассе врачи спасли пациентку после 15-минутной остановки сердца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами