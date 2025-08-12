На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гранты мэра Москвы назвали важными для юных талантов

Детский омбудсмен Ярославская: гранты мэра помогут поддержать молодые таланты
insta_photos/Shutterstock/FOTODOM

Гранты мэра Москвы предоставят таланливым детям шанс учиться в престижных высших учебных заведениях. Таким мнением подлилась с Агентством городских новостей «Москва» столичный уполномоченный по правам ребенка и глава управления по защите прав и законных интересов несовершеннолетних Ольга Ярославская.

Она подчеркнула, что как уполномоченный по правам ребенка в городе Москве считает, что любая форма поддержки детей, особенно талантливых, важна и должна быть реализована.

«Эмоциональный фон ребят, посвятивших себя творчеству, очень хрупкий. Такие дети не всегда могут показать себя стопроцентно на вступительных экзаменах», — подчеркнула Ярославская.

Она добавила, что столица уже зарекомендовала себя как культурный и творческий центр страны – ежегодно в городе появляются новые творческие пространства, проводятся выставки, образовательные проекты и культурные мероприятия.

«Город слушает своих жителей, старается учесть их пожелания и запросы. Наша задача — поддержать молодых творцов на этапе их становления. Поэтому я искренне рада и поддерживаю гранты мэра Москвы для получения высшего образования в сфере культуры и искусства», — добавила Ярославская.

По ее мнению, Москва является культурным двигателем страны, который вдохновляет и поддерживает тех, кто хочет развиваться, творить и созидать.

Ранее сообщалось, что в Москве дали старт приему заявок на гранты мэра столицы для получения высшего образования в сфере культуры и искусства.

