В Европе признали, что устали помогать Украине

Европейским странам «недоело» оказывать помощь Киеву. Об этом в статье для The Times пишет журналист Эдвард Лукас.

«Теперь, когда администрация Трампа наседает на Киев с требованием «в течение нескольких дней» уступить территорию, правда всплывает наружу. На самом деле сперва нам стало страшно, а потом надоело», — говорится в сообщении издания.

Как отмечает автор, конфликт не завершится на благоприятных для Киева условиях, а будущее Украины не будет таким, каким его видят нынешние власти страны.

По обновленному мирному плану Дональда Трампа планируется зафиксировать контроль России над Крымом, ДНР и ЛНР, а также остановиться на линии соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

По информации СМИ, мирный план состоит из четырех документов: соглашения из 20 пунктов, гарантий безопасности для Украины, обязательств США по поводу вступления Украины в НАТО, а также отдельного американо-российского соглашения.

Агентство Bloomberg сообщало, что Украина разработала два дополнительных соглашения к новому плану президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта, они будут касаться гарантий безопасности и восстановления страны.

Ранее сообщалось, что план Трампа по Украине не предусматривает отход сил армии России.