На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Профессор МГУ объяснил, реально ли запретить в России нецензурную брань

Профессор Елистратов: полностью запретить нецензурную брань в РФ не получится
true
true
true
close
aceshot1/Shutterstock/FOTODOM

Доктор культурологии, профессор МГУ, автор словарей сленга Владимир Елистратов в эфире «Радио 1» прокомментировал законопроект о блокировании информационных материалов, содержащих нецензурную брань. По мнению эксперта, можно рекомендовать не использовать мат, но полностью искоренить его крайне трудно.

«Запрещать тупое, бессмысленное сквернословие — правильно. Но нужно понимать, что мат — часть языковой культуры, и бороться с ним надо не только запретами, но и воспитанием», — подчеркнул Елистратов.

Кроме того, контента в Сети слишком много и контролировать его крайне сложно, добавил он.

До этого в Госдуму внесли законопроект о блокировании информационных материалов, публикуемых на цифровых платформах и соцсетях, содержащих нецензурную брань. В случае принятия инициативы авторы контента должны будут принимать меры по устранению или маскировке нецензурной брани, включая перемонтаж или использование звукового сигнала, чтобы избежать блокировки контента.

Ранее в Госдуме призвали запретить «Натальную карту» и «Кстати» из-за матерных слов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами