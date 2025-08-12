Профессор МГУ объяснил, реально ли запретить в России нецензурную брань

Доктор культурологии, профессор МГУ, автор словарей сленга Владимир Елистратов в эфире «Радио 1» прокомментировал законопроект о блокировании информационных материалов, содержащих нецензурную брань. По мнению эксперта, можно рекомендовать не использовать мат, но полностью искоренить его крайне трудно.

«Запрещать тупое, бессмысленное сквернословие — правильно. Но нужно понимать, что мат — часть языковой культуры, и бороться с ним надо не только запретами, но и воспитанием», — подчеркнул Елистратов.

Кроме того, контента в Сети слишком много и контролировать его крайне сложно, добавил он.

До этого в Госдуму внесли законопроект о блокировании информационных материалов, публикуемых на цифровых платформах и соцсетях, содержащих нецензурную брань. В случае принятия инициативы авторы контента должны будут принимать меры по устранению или маскировке нецензурной брани, включая перемонтаж или использование звукового сигнала, чтобы избежать блокировки контента.

Ранее в Госдуме призвали запретить «Натальную карту» и «Кстати» из-за матерных слов.