В Госдуме призвали запретить «Натальную карту» и «Кстати» из-за матерных слов

Из-за обилия нецензурной лексики в популярных интернет-шоу и видео блогеров мат для россиян становится нормой и быстро перенимается гражданами. Поэтому запретить нужно, в частности, такие шоу, как «Натальная карта», «Кстати», «Большое шоу» и прочие проекты, заявил зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Так в пресс-центре НСН депутат прокомментировал разработанный им и внесенный на рассмотрение парламентариев законопроект о блокировании информационных материалов, содержащих нецензурную брань и публикуемых на цифровых платформах и соцсетях. По мнению Свинцова, такая мера защитит всех россиян, вынужденных слышать мат практически в каждом популярном шоу.

«Все самые популярные шоу наводнены матом, например, «Кстати», «Натальная карта», «Большое шоу», «Прощай, легенда», контент блогера Артемия Лебедева. Где-то мат звучит весь выпуск, где-то за 1,5 часа с десяток матерных слов обязательно произносятся», — подчеркнул Свинцов.

По его мнению, так мат перенимается обычными гражданами, которые потребляют контент на VK, Rutube и прочих платформах. Получается, что государство невольно поощряет «моду» на нецензурную брань, заключил депутат.

До этого член ассоциации спикеров СНГ, эксперт публичных выступлений Елена Крутоверцева заявила, что нецензурная бранная лексика отражается не только на людях, которые ее используют в своей речи, но и на всем обществе в целом. Матерные слова повышают «эмоциональную температуру» и делают людей более уязвимыми, убеждена специалист.

Ранее россиянам рассказали о наказании за наклейки с матом на автомобиле.