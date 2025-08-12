Исследование показало, что у кошек развивается деменция так же, как и у людей

Daily Mail: деменция у кошек развивается так же, как у людей

Новое исследование специалистов из Эдинбургского университета показало, что болезнь Альцгеймера — наиболее распространенная форма деменции — встречается у кошек и сопровождается схожими изменениями в мозге, пишет Daily Mail.

По данным исследования, кошки с симптомами деменции — спутанностью сознания, нарушением сна, повышенным мяуканьем, дезориентацией, снижением привычки к грумингу и изменениями в поведении — имеют в мозге те же патологические процессы, что и люди. Среди признаков также отмечаются забывчивость (например, животное может не помнить, что его только что кормили), сонливость днем и активность ночью, а также долгий неподвижный взгляд в одну точку или стену.

Ученые изучили мозг 25 кошек разного возраста, включая тех, у кого были признаки когнитивных нарушений. Результаты показали, что у питомцев с деменцией накапливается бета-амилоид — токсичный белок, который формирует кластеры и в дальнейшем превращается в плотные «бляшки». Они скапливаются между нервными клетками, нарушая передачу сигналов и негативно влияя на память, мышление и повседневные функции организма.

Микроскопические исследования выявили, что бета-амилоид также поражает синапсы — соединения между нервными клетками. По словам руководителя работы доктора Роберта Макгичана, это приводит к разрушению нейронных связей иммунными клетками мозга, что напрямую связано с потерей памяти и изменением поведения.

«Это почти полностью отражает процессы, происходящие в мозге людей с болезнью Альцгеймера», — отметил он.

Интересно, что механизмы болезни у кошек и людей настолько схожи, что разработанные для человека методы лечения, включая недавно одобренные антиамилоидные препараты, могут быть адаптированы и для животных. Ученые считают, что изучение мозга кошек поможет глубже понять развитие болезни Альцгеймера у людей и приблизить создание более эффективных методов терапии.

