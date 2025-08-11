Ученые выяснили, как некоторые люди сохраняют ясность ума в 80 лет

Утолщенная кора мозга позволяет некоторым людям старше 80 сохранять когнитивные способности на уровне 50-60 -летних. К такому выводу пришли исследователи из Северо-Западного университета США. О результатах исследования сообщает BBC Science Focus.

С 2000 года исследователи начали изучение особенностей организма 290 испытуемых, которые в глубоком пожилом возрасте сохранили память и концентрацию внимания почти на идеальном уровне. Ученые также провели вскрытие мозга 77 из них, чтобы понять механизмы устойчивости к когнитивному снижению.

В мозге некоторых из них обнаруживали белки амилоид и тау — характерные для болезни Альцгеймера бляшки и клубки. Однако в отличие от типичных случаев, накопление таких белков не сопровождалось типичными повреждениями мозга.

Кроме того, у «суперстареющих» кора головного мозга сохраняла толщину, характерную для молодых людей. Особенно отмечалась сохранность передней поясной коры — области, отвечающей за принятие решений, эмоции и мотивацию.

Исследователи также обнаружили у них повышенное количество нейронов фон Экономо — веретенообразных клеток, участвующих в социальном поведении, эмоциональной обработке и самосознании. Нейроны фон Экономо обеспечивают быструю связь между отделами мозга, помогают в мгновенном интуитивном эмоциональном реагировании и быстром принятии решений в обстоятельствах неопределенности.

