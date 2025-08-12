Мужчина снял на видео, как двое подростков насилуют его соседку, и выложил в сеть

В Индии сосед снял изнасилование 14-летней соседки на видео и выложил в сеть

В Индии правоохранительные органы расследуют обстоятельства преступления против половой неприкосновенности девочки-подростка. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в городе Барейли штата Уттар-Прадеш. Семья 14-летней потерпевшей узнала о случившемся из видеозаписи акта изнасилования, которую, как выяснилось позже, снял их сосед по дому. Мужчина вместо того, чтобы остановить противоправные действия преступников, записал все на камеру и выложил кадры в интернет.

Семья потерпевшей написала заявление в полицию. Правоохранители уже задержали двух предполагаемых преступников: ими оказались два юноши 14 и 16 лет. По версии следствия, подростки заманили сверстницу в заброшенное здание рядом с ее домом и надругались над ней. По словам девушки, ей угрожали ножом.

Родственники потерпевшей выразили надежду, что за содеянное по закону ответят не только насильники, но и взрослый сосед, который не предотвратил преступление.

Ранее сообщалось, что в Индии свекр и другие родственники насиловали женщину, чтобы помочь ей зачать.