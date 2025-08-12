Врач рассказала, кто из россиян входит в группу риска по менингококку

Терапевт Чернышова: дети и студенты в группе риска по осложнениям от менингококка

Зафиксированная в России вспышка заболеваемости менингококковой инфекцией подтверждает необходимость вакцинировать все население страны, считает врач-терапевт Надежда Чернышова. В группу риска по этому заболеванию входят маленькие дети, а также люди с ослабленным иммунитетом и те, кто живет в «скученных» условиях – например, студенты, рассказала она RT.

Попадая в организм, менингококк может привести к развитию болезни, но если иммунитет крепкий, то человек может ничего не почувствовать, отметил медик.

«Чаще всего, если заболел обычный здоровый человек, у него менингококковая инфекция проходит в виде насморка. Организм прекрасным образом с этим справляется в течение недели», — добавила она.

Однако в 1% случаев могут наступить серьезные последствия, включая менингит, то есть воспаление мозга. В этом случае появляются такие симптомы, как высокая температура, светобоязнь, гиперчувствительность кожи. Если болезнь начать лечить вовремя в стационарных условиях, то осложнений можно избежать, отметила врач.

В случаях, когда менингит развивается бурно возникает угроза менингоэнцефалита – воспаления тканей мозга. В этом случае без последствий уже не обойдется – как правило, такое состояние приводит к параличу, нарушению речи, утрате зрения, перечислила врач. В особо тяжелых формах может появиться менингококковый сепсис, имеющий высокую вероятность летального исхода.

«Тут счёт идёт на часы, если не на минуты», — подчеркнула Чернышова.

Опасен менингококк, помимо детей и людей с ослабленным иммунитетом, для тех, кто живет «скученно» — это могут быть студенты в общежитиях или военнослужащие, живущие в казармах, заключила врач.

Напомним, российские врачи призвали принять срочные меры в связи с активным распространением менингококковой инфекции. По словам врача-инфекциониста и кандидата медицинских наук Екатерины Степановой, с начала 2025 года в стране зафиксировали 1,2 тыс. случаев заболевания. При этом за все 12 месяцев прошлого года таких случаев было выявлено всего 600.

