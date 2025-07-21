Врач объяснил, почему в России растет заболеваемость менингококковой инфекцией

Число россиян с менингококковой инфекцией растет. Это может быть связано с пятью причинами, рассказал «Газете.Ru» главный специалист по направлению «инфекционные болезни» сети клиник «Будь Здоров», врач-инфекционист Андрей Матюхин.

«Вспышка заболеваемости менингитом может быть связана с несколькими факторами. Первый — ослабление коллективного иммунитета из-за снижения темпов вакцинации и отсутствия своевременной ревакцинации. Второй — появление новых штаммов. В некоторых регионах могут активизироваться менее распространенные типы бактерии, против которых у населения нет иммунитета. В конце концов и сам вирус мог мутировать и стать более агрессивным. Третья причина — увеличение числа массовых мероприятий. Изменения климата тоже внесли свою лепту: аномальная жара или влажность могут влиять на распространение бактерий, особенно в местах скученности людей», — рассказал врач.

Кроме того, повлиять на ситуацию могли и глобальные перемещения людей. По словам врача, миграция и туризм могут привести к завозу штаммов из регионов, где менингококк более распространен (например, из Африки или Азии). Этот фактор мог спровоцировать локальные вспышки.

«Самый оптимальный метод защиты от инфекции — своевременная вакцинация (специфическая профилактика). Лечение менингита сложное, и даже при оказании профессиональной медицинской помощи благополучный исход лечения не гарантирован. Это связано, в частности, со сложностью идентификации симптомов и выявления симптомов заболевания, особенно на первых этапах. Поэтому лучшая защита от заболевания — своевременная вакцинация», — заключил доктор.

Менингококковая инфекция — это инфекционное заболевание, вызываемое бактерией менингококк (Neisseria meningitidis), Оно может проявляться в различных формах: от носительства до тяжелых менингита и сепсиса (менингококцемии). В первой половине 2025 года в России зафиксировано, по данным Минздрава, уже 1,2 тыс. случаев менингита, что вдвое больше, чем за весь 2024 год (более 600 случаев заражения). Выросло и число летальных случаев, связанных с менингитом. Это одно из самых опасных по летальности инфекционных заболеваний. Каждый 10-й заболевший погибает, а каждый 5-ый выживший остается инвалидом.

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