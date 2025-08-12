Гавана оказалась обесточена из-за циклона

В вечерние часы 11 августа практически вся кубинская столица осталась без электроснабжения после прохождения циклона. Об этом пишет ТАСС.

Национальная электро-энергетическая компания Кубы сообщила о возникновении аварийных отключений электроэнергии почти во всех районах Гаваны. Днем в городе прошли сильные дожди с громом и молниями, продолжавшиеся в течение нескольких часов. Дождливая погода сохранялась в кубинской столице на протяжении всех выходных.

Кубинские метеорологи предупреждали о преждевременном начале сезона ураганов в регионе Северной Атлантики, от которых в осенний период, как правило, серьезно страдает карибская республика.

В начале августа порядка тысячи специалистов участвовали в ликвидации последствий циклона в Туапсинском районе. В МЧС уточнили, что с затопленных территорий вывезли около 600 тонн отходов, при этом специалисты МЧС по-прежнему очищают от мусора социальные объекты и частные дома.

