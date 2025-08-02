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Появилось видео с циклоном, спровоцировавшим грозу в Москве

«Роскосмос» опубликовал видео с циклоном, вызвавшим грозу в Москве
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«Роскосмос» снял ролик с циклоном, вызвавшим сильную грозу в Московской области накануне. Видео публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как атмосферный фронт проходит над центральным регионом России. Уточняется, что снимки, которые использовали в видео, были сделаны спутниками «Электро-Л» и «Арктика-М».

Из-за непогоды в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и в аэропорту Жуковский были задержаны более 50 рейсов. Самое большое количество рейсов на вылет было задержано из Шереметьево — 34 рейса, в том числе девять международных. Во Внуково и Домодедово задержали по десять и девять рейсов соответственно.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что предстоящие выходные в столичном регионе будут ненастными – в Москву вернутся кратковременные дожди, а в ночь на субботу ожидаются даже ливни с грозами. По словам синоптика, до четверга погоду формировал антициклон, однако ситуация изменилась.

2 августа ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в течение суток в некоторых районах Московской области выпала месячная норма осадков. В частности, в Волоколамске и Ново-Иерусалиме выпало 86 мм и 84 мм осадков соответственно. При этом норма для текущего месяца составляет 77 мм.

Ранее синоптик рассказала о погоде в Москве на следующей неделе.

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