На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Организаторы концерта в «Крокусе» не уведомили полицию о мероприятии вовремя

Организаторы концерта «Пикника» в «Крокусе» не уведомили полицию о мероприятии
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Организаторы концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» не направили в полицию Красногорска своевременное уведомление о мероприятии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела о теракте.

Несмотря на задержку, 22 марта 2024 года с 17:00 до 18:00 инспектор-кинолог УМВД обследовал зал и прилегающую территорию, составив акт. К объекту также направили пеший наряд из двух полицейских, которые встретились со службой безопасности «Крокус Сити Холла» для координации действий.

«Представители службы безопасности концертного зала взаимодействовали с нарядом ППС, приближенным к месту проведения», — заявил на допросе в СК начальник отделения охраны общественного порядка УМВД по Красногорску.

Организатором концерта выступила компания MSM Group, признанная потерпевшей по делу о теракте. Ранее москвич Александр Загоскин подал иск к MSM Group, требуя 1 млн рублей компенсации за вред здоровью, но суд отклонил его заявление.

11 августа сообщалось, что сотрудники полиции успели просмотреть видеозапись момента нападения на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» в его серверной прямо во время пожара в здании, что помогло задержать исполнителей теракта.

Нападение вооруженной группы на зрителей концертного зала «Крокус» в Подмосковье произошло вечером 22 марта 2024 года перед концертом рок-группы «Пикник». Террористы ворвались в помещение и открыли стрельбу по людям. Затем в здании прогремели взрывы и начался пожар. Жертвами теракта стали 149 человек.

Ранее сообщалось, что один из нападавших на «Крокус» обучался терроризму в Афганистане.

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами