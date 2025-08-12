Организаторы концерта в «Крокусе» не уведомили полицию о мероприятии вовремя

Организаторы концерта «Пикника» в «Крокусе» не уведомили полицию о мероприятии

Организаторы концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» не направили в полицию Красногорска своевременное уведомление о мероприятии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела о теракте.

Несмотря на задержку, 22 марта 2024 года с 17:00 до 18:00 инспектор-кинолог УМВД обследовал зал и прилегающую территорию, составив акт. К объекту также направили пеший наряд из двух полицейских, которые встретились со службой безопасности «Крокус Сити Холла» для координации действий.

«Представители службы безопасности концертного зала взаимодействовали с нарядом ППС, приближенным к месту проведения», — заявил на допросе в СК начальник отделения охраны общественного порядка УМВД по Красногорску.

Организатором концерта выступила компания MSM Group, признанная потерпевшей по делу о теракте. Ранее москвич Александр Загоскин подал иск к MSM Group, требуя 1 млн рублей компенсации за вред здоровью, но суд отклонил его заявление.

11 августа сообщалось, что сотрудники полиции успели просмотреть видеозапись момента нападения на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» в его серверной прямо во время пожара в здании, что помогло задержать исполнителей теракта.

Нападение вооруженной группы на зрителей концертного зала «Крокус» в Подмосковье произошло вечером 22 марта 2024 года перед концертом рок-группы «Пикник». Террористы ворвались в помещение и открыли стрельбу по людям. Затем в здании прогремели взрывы и начался пожар. Жертвами теракта стали 149 человек.

Ранее сообщалось, что один из нападавших на «Крокус» обучался терроризму в Афганистане.