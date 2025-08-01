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В России появился новый класс воздушного пространства для беспилотников

Правительство РФ установило класс воздушного пространства H для беспилотников
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В России появился новый класс воздушного пространства H («эйч») для беспилотников. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

Постановление о внесении изменений в Федеральные правила использования воздушного пространства подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Решение создаст условия для дальнейшего развития гражданской беспилотной авиации и обеспечит безопасность полетов.

Класс Н устанавливается в воздушном пространстве от 0 до 150 м от земной (водной) поверхности и на специально выделенных для полетов беспилотных воздушных судов маршрутах на высотах ниже 3,05 тыс. м. Информацию о маршрутах полетов для беспилотных воздушных систем и условия их использования будет публиковать Росавиация.

Россия стала одной из немногих стран, где утвержден отдельный класс воздушного пространства для беспилотников, отметили в правительстве.

В июне Китай предложил создать в Сахалинской области производство БПЛА.

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