Стала известна цена умных очков с нейросетью Oakley в России

Очки Oakley HSTN с нейросетью обойдутся россиянам почти в 46 тысяч рублей
true
true
true
close
LUCKY4UU/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам умные очки Oakley HSTN Limited Edition, оснащенные искусственным интеллектом, обойдутся минимум в 45 799 рублей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе CDEK.Shopping.

Новинка оснащена мощным ИИ-ассистентом, управляемым голосом. Это позволяет без помощи рук снимать фото и видео, получать перевод текстов в реальном времени, анализировать погоду и спортивные условия (например, силу ветра для гольфа), а также описывать окружение для слабовидящих. Очки комплектуются профессиональной камерой 12 МП, способной записывать видео в разрешении 3K Ultra HD (3024×4032 пикселя) и slow-motion видео 1280×720 пикселей при 120 кадрах/с. Для соблюдения приватности предусмотрен светодиодный индикатор записи.

Аудиосистема включает открытые динамики с эффектом погружения и систему из пяти микрофонов с шумоподавлением, поддерживающую Spotify, Apple Music, звонки и подкасты. Дизайн выполнен в цвете Warm Grey с золотистыми акцентами и поляризованными линзами Prizm 24K, — они обеспечивают улучшенную контрастность и защиту от УФ-излучения. Очки обладают водостойкостью IPX4 (устойчивость к брызгам и дождю) и эргономичной посадкой (ширина линз 51 мм, длина заушников 145 мм).

Автономность — до 8 часов работы, а в режиме ожидания — до 19 часов. Девайс поддерживает быструю зарядку (50% за 20 минут), а футляр увеличивает общее время работы на +48 часов. Встроенная память объемом 32 ГБ позволяет хранить более 500 фото или 100 видео. Очки совместимы с iOS 14.4+ и Android 10+.

В пресс-службе сервиса отметили, что доставка в Россию из ОАЭ занимает от 14 дней.

Ранее были названы самые популярные нейросети у россиян.

