На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин обокрал многоэтажку, в которой жил, чтобы выпить

В Тверской области мужчина оставил соседей без интернета ради выпивки
true
true
true
close
МВД России

Житель Старицы стал фигурантом уголовного дела за кражу кабеля связи из подвала многоэтажки, в которой жил. Об этом сообщает УМВД Тверской области.

В правоохранительные органы обратились сотрудники телекоммуникационной компании с заявлением о краже 25 метров сетевого кабеля. Как установили сотрудники полиции, к краже оказался причастен 31-летний житель дома.

Мужчина проник в подвал, с помощью инструментов перекусил кабель и скрылся. Похищенные провода он обжег на дороге вдали от дома, после чего продал неизвестному с рук за полторы тысячи рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже, ему грозит до двух лет лишения свободы.

До этого в Ленобласти грабитель с ножом при попытке побега прибежал в полицию. Неизвестный с ножом отобрал мобильный телефон у местного жителя. Когда на место преступления прибыли полицейские, они начали преследовать преступника. В какой-то момент злоумышленник перелез через забор и неожиданно оказался на территории отдела полиции.

Ранее в Петербурге подросток помог мошенникам обокрасть пенсионерку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами