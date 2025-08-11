Россиянин обокрал многоэтажку, в которой жил, чтобы выпить

Житель Старицы стал фигурантом уголовного дела за кражу кабеля связи из подвала многоэтажки, в которой жил. Об этом сообщает УМВД Тверской области.

В правоохранительные органы обратились сотрудники телекоммуникационной компании с заявлением о краже 25 метров сетевого кабеля. Как установили сотрудники полиции, к краже оказался причастен 31-летний житель дома.

Мужчина проник в подвал, с помощью инструментов перекусил кабель и скрылся. Похищенные провода он обжег на дороге вдали от дома, после чего продал неизвестному с рук за полторы тысячи рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже, ему грозит до двух лет лишения свободы.

