Курьер одним ударом свалил с ног и убил жителя Уфы, но может остаться безнаказанным

В Уфе мужчина получил кулаком по голове, упал и умер, не приходя в сознание

Житель Уфы погиб после одного удара в голову, который ему нанес незнакомец. Об этом сообщает «Честный репортаж».

Несчастный случай произошел 9 мая во дворе дома на улице Пожарского. В тот день Дмитрий Севостьянов отмечал праздник у друзей, после чего вызвал такси, у подъезда он увидел ВАЗ-2114 и подошел к водителю. Тот оказался курьером и посоветовал мужчине «убираться подальше», а затем вышел из машины и одним ударом по лицу повалил пострадавшего на землю.

Скорую помощь ему вызывали прохожие. Дмитрия госпитализировали, но он так и не пришел в сознание и скончался спустя три дня. У погибшего остались двое детей. Эксперты установили, что причиной его смерти стало внутримозговое кровоизлияние, но нашли у мужчины два сопутствующих заболевания, в том числе сосудистое заболевание мозга.

Лишь в июле СК возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Следователи допросили Руслана Загитова, но почему-то в статусе свидетеля. Он по-прежнему остается на свободе и может избежать наказания.

Тем временем родственники погибшего настаивают, что его болезнь не могла стать причиной смерти, и связывают ее напрямую с ударом курьера, а также просят переквалифицировать дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

