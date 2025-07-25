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Индиец убил свою беременную жену и жил с ее телом, пока не догадался, что это труп

Индиец приревновал беременную жену и убил ее, а затем два дня жил с ее телом
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Times of India

Двадцатилетний юноша убил свою 22-летнюю жену, находившуюся на третьем месяце беременности, после чего еще два дня жил рядом с ней, не догадываясь, что та уже не дышит. Об этом пишет Times of India.

Молодая пара поженилась вопреки воле родителей за полгода до трагедии. Заподозрив свою супругу Сувану в неверности, молодой художник Шивам, уроженец Уттар-Прадеш, избил девушку, после чего лег спать на кровати в другой комнате. Несмотря на то, что тело его жены начало разлагаться, на другой день он позавтракал, сходил на работу, вернулся домой и выпил. Лишь еще днем позже, 22 июля, он осознал, что его спутница жизни мертва, и сбежал, чтобы скрыться от правосудия.

Шивам был пойман 24 июля, спустя сутки после того, как его соседи вызвали полицию из-за трупного запаха из его дома.

До этого индиец убил жену, спрятал ее тело и оправдывал запах тем, что «в квартире сдохла крыса».

Подозрения у правоохранителей возникли только через несколько дней, когда бабушка убийцы обратилась в полицию. Как стало известно, она узнала о преступлении от самого внука.

Ранее в Индии мужчина признался, что убил и приготовил тело жены, но его не арестовали из-за отсутствия доказательств.

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