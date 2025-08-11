На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка избила дочь-школьницу за опоздание

В Карелии мать избила несовершеннолетнюю дочь за опоздание с прогулки
Depositphotos

В Кемском районе Карелии пьяная мать избила несовершеннолетнюю дочь, поздно вернувшуюся с прогулки. Об этом сообщает УМВД республики.

Нетрезвая женщина обратила внимание на то, что ее дочь-школьница опоздала с прогулки домой. Мать избила девочку. По данным местных СМИ, 37-летняя женщина схватила ребенка за волосы и несколько раз ударила.

Как установили полицейские, в семье часто случаются конфликты, мать школьницы ведет неподобающий образ жизни и часто применяет к дочери физическую силу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого в Приморье мать и отчим почти шесть лет истязали мальчика. С 2019 года они стали систематически наносить побои мальчику, которому сейчас 12 лет. О случившемся в прокуратуру сообщила директор школы, по инициативе надзорного ведомства была организована доследственная проверка с последующим возбуждением уголовного дела. У ребенка выявили перелом ребер и ожоги. Что именно делали родители, не уточняется. В отношении отчима и матери возбудили уголовное дело, их лишат прав.

Ранее пьяный россиянин истязал и пытался утопить возлюбленную и ее дочь.

