В США полицейский смотрел видео в TikTok, пока задержанный задыхался в машине, пишет People.

Офицеры Бенджамин Мартин, Тристан Смит и Уэсли О'Коннор арестовали Натана Брэдфорда по подозрению в нарушении общественного порядка. В тот день полицейские сталкивались с ним трижды: сначала изъяли наркотики, потом вынесли предупреждение за агрессивное поведение возле магазина, а вечером обнаружили лежащим на тротуаре у мотеля.

По словам родных Натана, он страдал шизофренией и биполярным расстройством, был одет в несколько слоев теплой одежды и с трудом дышал. Несмотря на это, офицеры не вызвали скорую помощь, а усадили его в патрульную машину и повезли в участок. По прибытии в здание полиции Мартин оставил задержанного в запертой машине с закрытыми окнами и отправился в свой кабинет, где, как утверждается, отвечал на личные сообщения и смотрел видео в соцсетях. Спустя несколько минут он вернулся и обнаружил Натана без сознания.

Прибывшие на место врачи не смогли спасти Брэдфорда. В судебном иске, поданном семьей Натана, говорится, что задержка в оказании медицинской помощи составила более 40 минут, что могло стоить жизни мужчине.

«Если бы его доставили прямо в больницу или вызвали скорую на место задержания, у врачей было бы достаточно времени для стабилизации состояния», — заявил адвокат семьи Хуан Чавес.

По итогам расследования полиция штата не предъявила офицерам уголовных обвинений. Семья требует возмещения ущерба и привлечения виновных к ответственности.

Ранее полицейские занялись сексом в патрульной машине и лишились работы.