На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США полицейский смотрел видео в TikTok, пока задержанный задыхался в машине

People: в США патрульный смотрел TikTok, пока задержанный задыхался в машине
true
true
true
close
ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

В США полицейский смотрел видео в TikTok, пока задержанный задыхался в машине, пишет People.

Офицеры Бенджамин Мартин, Тристан Смит и Уэсли О'Коннор арестовали Натана Брэдфорда по подозрению в нарушении общественного порядка. В тот день полицейские сталкивались с ним трижды: сначала изъяли наркотики, потом вынесли предупреждение за агрессивное поведение возле магазина, а вечером обнаружили лежащим на тротуаре у мотеля.

По словам родных Натана, он страдал шизофренией и биполярным расстройством, был одет в несколько слоев теплой одежды и с трудом дышал. Несмотря на это, офицеры не вызвали скорую помощь, а усадили его в патрульную машину и повезли в участок. По прибытии в здание полиции Мартин оставил задержанного в запертой машине с закрытыми окнами и отправился в свой кабинет, где, как утверждается, отвечал на личные сообщения и смотрел видео в соцсетях. Спустя несколько минут он вернулся и обнаружил Натана без сознания.

Прибывшие на место врачи не смогли спасти Брэдфорда. В судебном иске, поданном семьей Натана, говорится, что задержка в оказании медицинской помощи составила более 40 минут, что могло стоить жизни мужчине.

«Если бы его доставили прямо в больницу или вызвали скорую на место задержания, у врачей было бы достаточно времени для стабилизации состояния», — заявил адвокат семьи Хуан Чавес.

По итогам расследования полиция штата не предъявила офицерам уголовных обвинений. Семья требует возмещения ущерба и привлечения виновных к ответственности.

Ранее полицейские занялись сексом в патрульной машине и лишились работы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами