Полицейские занялись сексом в патрульной машине и лишились работы

На Кипре два полицейских занялись сексом в служебной машине и лишились работы

Два полицейских на Кипре были отстранены от службы после того, как их сфотографировали во время полового акта в служебной машине днем, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Ларнака на юго-востоке страны. Местный житель, проезжавший мимо, заметил, как мужчина и женщина в полицейской форме занимались сексом в припаркованном патрульном автомобиле, и снял происходящее на камеру.

Видео быстро распространилось в социальных сетях и вызвало широкий резонанс среди пользователей. Некоторые комментаторы отметили несоответствие между поведением офицеров и тем, как они обычно исполняют свои обязанности. Один из пользователей подчеркнул, что если бы обычный человек занимался подобным в общественном месте, его арестовали бы.

Полиция Кипра начала дисциплинарное и уголовное расследование по факту инцидента. По данным местных СМИ, один из полицейских находился на службе в момент происшествия, второй — вне дежурства. Возможные обвинения могут включать неправомерное использование рабочего времени, нарушение этических норм и непристойное поведение на публике.

Представитель полиции заявил, что такие действия недопустимы и портят имидж правоохранительных органов.

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