На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

HR-эксперт рассказала, что нужно сделать на работе перед отпуском

HR-эксперт Булкина: перед отпуском важно правильно организовать рабочий процесс
true
true
true
close
GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

Перед уходом в отпуск сотрудникам важно правильно организовать рабочий процесс на время своего отсутствия, чтобы не получать звонки и сообщения от коллег. Об этом Pravda.Ru рассказала эксперт в сфере HR Елена Булкина.

Она порекомендовала объяснить другим работникам, в каких случаях можно писать или звонить в отпуске.

«Необходимо, когда уходишь в отпуск, сделать отбивку, что, уважаемые коллеги, я ухожу в отпуск по такое-то число. Просьба по всем вопросам звонить тому-то и тому-то. И тогда сообщений будет минимальное количество. Если такие сообщения есть, и человеку неудобно в данный момент брать трубку, то, наверное, стоит сделать отбивку автоматическую, что в данный момент не могу, но перезвоню вам обязательно тогда-то, если можно, напишите, пожалуйста, подробно ваш вопрос», — посоветовала Булкина.

По ее словам, обращения по мелким вопросам могут привести к тому, что отпускник не сможет полноценно отдохнуть и восстановить силы. Кроме того, из-за этого он может столкнуться с нервными срывами.

Совместное исследование SOKOLOV и OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что большинство россиян (55%) регулярно отправляются в путешествия всей семьей, 29% делают это время от времени, еще 11% хотели бы отправиться в будущем в отпуск с родными. Лишь 4% вообще не отдыхают с близкими, а 1% предпочитает путешествовать в одиночку.

Ранее сообщалось, что большинство россиян систематически не укладываются в бюджет отпуска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами