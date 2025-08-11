HR-эксперт рассказала, что нужно сделать на работе перед отпуском

Перед уходом в отпуск сотрудникам важно правильно организовать рабочий процесс на время своего отсутствия, чтобы не получать звонки и сообщения от коллег. Об этом Pravda.Ru рассказала эксперт в сфере HR Елена Булкина.

Она порекомендовала объяснить другим работникам, в каких случаях можно писать или звонить в отпуске.

«Необходимо, когда уходишь в отпуск, сделать отбивку, что, уважаемые коллеги, я ухожу в отпуск по такое-то число. Просьба по всем вопросам звонить тому-то и тому-то. И тогда сообщений будет минимальное количество. Если такие сообщения есть, и человеку неудобно в данный момент брать трубку, то, наверное, стоит сделать отбивку автоматическую, что в данный момент не могу, но перезвоню вам обязательно тогда-то, если можно, напишите, пожалуйста, подробно ваш вопрос», — посоветовала Булкина.

По ее словам, обращения по мелким вопросам могут привести к тому, что отпускник не сможет полноценно отдохнуть и восстановить силы. Кроме того, из-за этого он может столкнуться с нервными срывами.

Совместное исследование SOKOLOV и OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что большинство россиян (55%) регулярно отправляются в путешествия всей семьей, 29% делают это время от времени, еще 11% хотели бы отправиться в будущем в отпуск с родными. Лишь 4% вообще не отдыхают с близкими, а 1% предпочитает путешествовать в одиночку.

Ранее сообщалось, что большинство россиян систематически не укладываются в бюджет отпуска.