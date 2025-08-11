На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Петербургская школьница попала в больницу, отравившись таблетками, которыми ее угостили

78.ru: в Петербурге школьница попала в больницу, отравившись таблетками подруги
В Петербурге 16-летняя школьница получила острое отравление, выпив таблетки своей подруги. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел на станции метро «Комендантский проспект» — школьницу оттуда госпитализировали в медицинское учреждение. Предварительно, перед случившимся она гуляла вместе со своей подругой и рассказала ей, что чувствует себя подавленно. После этого подруга угостила ее препаратом, который ей назначил врач-невропатолог.

У пострадавшей диагностировали острое пероральное отравление. Состояние девушки-подростка врачи оценили как тяжелое.

Известно, что школьница, получившая отравление, является сиротой и проживает с бабушкой и дедушкой. В органах по делам несовершеннолетних на учете не состоит.

Ранее в Петербурге трехлетний ребенок нашел на детской площадке наркотики и попал в реанимацию.

