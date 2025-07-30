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В Петербурге трехлетний ребенок нашел на детской площадке наркотики и попал в реанимацию

В Петербурге трехлетний ребенок отравился найденными на улице наркотиками
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Shutterstock/FOTODOM

Трехлетнего мальчика из Петербурга госпитализировали после прогулки на улице. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на улице Генерала Симоняка. Как рассказала мать пациента, на детской площадке ребенок нашел бутылку и успел выпить часть содержимого. Что было внутри, не уточняется.

В результате пострадавший попал в реанимацию детской больницы имени Филатова. Как полагают врачи, мальчик отравился наркотиками.

«Из-за тяжелого состояния опросить мальчика не получилось», – сообщается в публикации.

На данный момент проводится проверка. Об инциденте доложили в управление СК РФ по региону.

До этого в Ленобласти младенца госпитализировали после употребления таблеток с опиоидами. Выяснилось, что мать перепутала таблетки и вместо лекарства от коликов дала сыну препарат мужа от диареи. В составе было вещество с психоактивным действием.

Ранее несколько воспитанников разных детсадов отравились на Камчатке.

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