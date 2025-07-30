В Петербурге трехлетний ребенок нашел на детской площадке наркотики и попал в реанимацию

В Петербурге трехлетний ребенок отравился найденными на улице наркотиками

Трехлетнего мальчика из Петербурга госпитализировали после прогулки на улице. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на улице Генерала Симоняка. Как рассказала мать пациента, на детской площадке ребенок нашел бутылку и успел выпить часть содержимого. Что было внутри, не уточняется.

В результате пострадавший попал в реанимацию детской больницы имени Филатова. Как полагают врачи, мальчик отравился наркотиками.

«Из-за тяжелого состояния опросить мальчика не получилось», – сообщается в публикации.

На данный момент проводится проверка. Об инциденте доложили в управление СК РФ по региону.

До этого в Ленобласти младенца госпитализировали после употребления таблеток с опиоидами. Выяснилось, что мать перепутала таблетки и вместо лекарства от коликов дала сыну препарат мужа от диареи. В составе было вещество с психоактивным действием.

Ранее несколько воспитанников разных детсадов отравились на Камчатке.