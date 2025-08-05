Бывшему замглавы отдела выездных проверок ФНС вынесли приговор

Никулинский районный суд Москвы приговорил к 12 годам колонии бывшего заместителя начальника отдела выездных проверок ФНС России Виталия Ивахника. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Мужчину признали виновным в совершении преступлений по статьям о превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. Его приговорили к отбыванию наказания в колонии строгого режима. Помимо этого, Ивахнику назначили штраф.

До этого сообщалось, что Ивахник признался в получении особо крупной взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и написал явку с повинной. Кроме того, фигурант оказывает содействие следственным органам.

Задержанный более 10 лет проработал в органах ФНС России, а в течение трех лет занимал руководящую должность.

5 августа суд вынес приговор по делу о взятках, возбужденному в отношении бывшего начальника радиотехнической службы Военно-морского флота РФ Олега Лопатиева. Его приговорили к 9 годам колонии с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее осужденный за взятку экс-генерал Росгвардии отправился на СВО.