Большинство россиян систематически не укладываются в бюджет отпуска

Большинство — 67% — россиян признались, что систематически не укладываются в бюджет отпуска. В среднем, траты увеличиваются на 20% в сравнении с запланированной суммой. Это показало исследование сервиса Купибилет, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Среди опрошенных 23% признались, что потратили на 10–20% больше, чем планировали. У 15% россиян бюджет вышел за рамки на 30% и более. Почти каждый третий (28%) не следил за тратами в отпуске, поэтому не знает, смог ли уложиться в бюджет. Лишь 33% уложились в запланированную сумму.

Наибольшими «ловушками», в которых выросли траты, стали: еда и перекусы (31%), неожиданные покупки (28%), мобильная связь и интернет (24%), а также туристические сборы и налоги, экскурсии и транспортные расходы (такси, парковки, штрафы). Даже такие мелочи, как комиссии при оплате картой за границей или доплаты за багаж, в сумме формируют ощутимую разницу между расчетами и реальностью.

На вопрос, как теперь россияне готовятся к непредвиденным расходам, большинство (56%) ответили: «Никак — это часть отпуска». Однако 22% стали чаще выбирать туры «все включено», 12% теперь закладывают +30% к изначальной смете и берут их с собой на всякий случай, а 7% — заранее изучают отзывы, чтобы избежать неожиданных трат.

«Когда планируете путешествие, важно учитывать не только цену билетов и отеля, но и «серые зоны» расходов: перекусы, местный транспорт, сборы, связь. Мы рекомендуем сохранять дневник расходов, добавлять буфер в бюджет и заранее узнавать обо всех дополнительных платежах в стране назначения. Это не отменяет спонтанности, но делает отдых спокойнее», — рассказала пресс-служба Купибилет.

Ранее россияне окончательно перешли на внутренний туризм.