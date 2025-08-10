На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Турции произошло землетрясение

На западе Турции произошло землетрясение, толчки ощущались в Стамбуле
true
true
close
Depositphotos

На западе Турции произошло землетрясение, при этом толчки ощущались в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что толчки ощущались на западе города в 19:55 (время совпадает с мск), их продолжительность составила около 20-30 секунд, в квартирах раскачивались люстры и мебель. Некоторые местные жители выбежали на улицу.

Приложения на смартфонах предупредили о толчках всего за несколько секунд до них.

В ночь на 10 августа МЧС России сообщило, что за прошедшие сутки на Камчатке зафиксировали 31 афтершок после мощного землетрясения.

Также на Ключевском вулкане произошли три пепловых выброса. Его незначительное количество выпало в населенных пунктах Усть-Камчатского округа.

Утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7. Эпицентр природного катаклизма находился в 161 км от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 32 км. Это землетрясение стало сильнейшим в регионе с 1952 года. После него местных жителей предупредили об угрозе цунами и призвали их покинуть прибрежную зону.

Ранее система Google из-за ошибки не предупредила 10 млн человек о мощном землетрясении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами