Мальчик-инвалид подвергся групповому изнасилованию, познакомившись с мужчиной в игре

В Казахстане мальчик познакомился с мужчиной в игре и был изнасилован
Depositphotos

Жительница Казахстана обвинила шестерых мужчин в насилии над ее сыном-инвалидом. Об этом сообщает Nur.kz.

Семья живет в Астане. Игравший в онлайн-игры мальчик познакомился с одним из мужчин, который представился его сверстником. Спустя некоторое время подозреваемый стал приглашать ребенка к себе домой, где гость неоднократно подвергался изнасилованию. Точный возраст мальчика не указан.

После произошедшего в ситуацию вмешались сотрудники правоохранительных органов, но, по словам женщины, они бездействуют.

«Несмотря на экспертизу, которая подтверждает факт насилия, они всех до сих пор на свободе», – сообщается в публикации.

Женщина также добавила, что ситуация серьезно повлияла на здоровье сына-инвалида. Так, у него появился новый диагноз – эпилепсия.

В Департаменте полиции Астаны заявили, что на данный момент идет досудебное расследование. При этом все необходимые мероприятия проводятся «с соблюдением прав и законных интересов» участников процесса.

Ранее педофил надругался над ребенком после знакомства в игре Roblox и получил 15 лет колонии.

