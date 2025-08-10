На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин трижды поверил мошенникам и лишился миллиона рублей

В Тверской области мошенники трижды обманули мужчину
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Житель Тверской области лишился более миллиона рублей, пытаясь получить несуществующую посылку. Об этом сообщает УМВД региона.

Неизвестные связались с жителем поселка Зеленогорский под видом сотрудников отделения почтовой связи. Мужчину сообщили, что на имя молодого человека поступила ценная посылка, но для ее доставки необходимо переоформить данные.

Потерпевший продиктовал злоумышленникам код из СМС-сообщения. Затем мужчине позвонили лжесиловики и сообщили, что мошенники получили доступ к его личным данным и оформили на его имя кредиты на общую сумму 800 тысяч рублей.

«Аферисты тут же предложили выход из ситуации: нужно самостоятельно оформить зеркальные кредиты, а заёмные деньги перевести на «безопасный счет». Выполняя указания незнакомцев, молодой человек оформил займы в нескольких банках через онлайн-приложение, после чего отправил деньги неизвестно кому», — сообщили в МВД.

На следующее утро мошенники в третий раз позвонили молодому человеку и объявили, что его личные сбережения в опасности, и их тоже необходимо как можно скорее перевести на указанный ими счет. Потерпевший отправил 240 тысяч рублей. После этого звонки прекратились. В общей сложности молодой человек лишился более миллиона рублей и обратился в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее сочинка лишилась жилья и почти 11 млн рублей, поверив мошенникам.

